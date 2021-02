Was die brasilianische Virus-Variante so gefährlich machen könnte

Erst vor wenigen Tagen warnte Brasiliens Regierung vor einer "neuen Etappe" der Pandemie - die Variante P.1 sei schon "Teil des Alltags". Das südamerikanische Land hat bisher 10,4 Millionen Infizierte und 251.000 Corona-Tote zu beklagen.

Die Variante P.1 gilt als infektiöser und als unempfindlicher gegenüber bisherigen Impfstoffen: Wissenschafter bezeichnen sie als VOC - Variant of Concern -, zu denen auch die britische und die südafrikanische Variante zählt. Die Variante weist 17 Mutationen, darunter zehn am Spike-Protein auf. Sorgen bereiten die Wissenschafter die Mutation E484K, die für die mindernde Wirksamkeit von Antikörpern nach einer Impfung oder nach einer natürlichen Infektion offenbar verantwortlich ist.

Das Cadde Project des brasilianisch-britischem "Centre for Arbovirus Discovery, Diagnostics, Genomics and Epidemiology" erforscht die Variante P.1 und veröffentlichte einen neuen Preprint, diese Studie wurde noch in keinem Fachjournal veröffentlicht und wurde in der Wissenschaftswelt noch keinem Diskurs unterzogen.