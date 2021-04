Ab sofort impfen auch in Wien die Hausärzte

Nach mehrwöchigen Verzögerungen – schuld daran sind Impfstoff-Lieferengpässe – starten nun auch in Wien die Hausärzte mit den Corona-Impfungen. Zunächst allerdings nur an fünf Schnupfen-Testboxen, die zu Impfstellen umgewandelt werden. Die Standorte befinden sich in den Bezirken 10, 12, 16, 21 und 22. Ärzte können sich dort zu bestimmten Zeiten einmieten und Patienten impfen, die sich bei ihnen angemeldet haben.

Geplant sind zunächst 200 Impfungen pro Box und Tag. Vorerst kommen Menschen über 65 und Hochrisikopatienten an die Reihe. Zum Einsatz kommt vorwiegend das Vakzin von Biontech/Pfizer. Nächste Woche starten dann die Impfungen in den Ordinationen, dort mit den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson&Johnson. Insgesamt machen rund 1.000 Ärzte bei der Impfaktion mit.

Details dazu präsentieren Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart bei einer Pressekonferenz ab 11 Uhr.