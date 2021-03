Update zum Wiener Impfplan im April

In Wien gab es am Dienstag Aufregung um einen möglichen "Impfstopp" über die Osterfeiertage. "Während SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig die Osterruhe für die Menschen verlängert hat und sie zuhause einsperrt, macht er in der Stadt über Ostern eine Impfpause", heißt es etwa in einer Aussendung von Dominik Nepp, dem Wiener FPÖ-Chef.

Tatsächlich sperren am Ostersonntag und am Ostermontag in Wien alle Impfzentren vorübergehend zu. Nur das Austria Center in der Donaustadt bleibt geöffnet. Von einem Impfstopp in Wien könne aber keine Rede sein, heißt es im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Über die Oster-Feiertage seien lediglich die kleinen, dezentralen Impfstellen (etwa in den Bezirksgesundheitsämtern) geschlossen, wo pro Woche nur an die 1.000 Personen geimpft würden, sagt ein Sprecher. Diese sieben, kleinen Zentren hätten aber jedes Wochenende geschlossen.

Zum Impfplan im April gibt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ab 11 Uhr ein Update. Hier geht es zum Livestream: