Astra Zeneca: Leiterin von Impfgremium gegen Impfstopp

Astra Zeneca wird in Deutschland vorerst nur mehr an über 60-Jährige verimpft, das beschloss die deutsche Regierung am Dienstag. Ob Österreich diesem Kurs folgt? Geht es nach Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des österreichischen Impfgremiums, wohl eher nicht.

Wie sie am Dienstag in der ZIB2 betonte, sei es eine Nutzen-Risiko-Abschätzung. "Einerseits befinden wir uns in der dritten Welle. Andererseits kommt es bei der Impfung zu sehr dramatischen aber seltenen Vorfällen", so Wiedermann-Schmidt. Einen Zusammenhang zwischen den - vor allem bei Jüngeren - auftretenden Blutgerinnseln und der Impfung halte sie für "sehr wahrscheinlich". Dennoch müsse man abwägen: "Pro 100.000 Impfungen kommen derzeit zwei einschlägige Vorfälle vor. Bei der Gruppe der unter 60-Jährigen gibt es aber vier bis sechs Corona-Todesfälle pro Woche", rechnet Wiedermann-Schmidt vor.

Der Krise Herr werden

Ihre Alternative: bessere Kommunikation. "Patienten und Ärzte müssen über das Risiko informiert werden. Alle Vorfälle verlaufen sehr gleich mit deutlichen Symptomen." Zudem sei nicht klar, ob diese Reaktion nicht auch bei anderen Impfstoffen auftreten könne. "Ohne die Impfungen werden wir der Krise aber nicht Herr werden", sagt sie.