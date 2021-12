Omikron: Moderna-Booster ab März + Lockdown wirkt

Der Aufruf von Gegnern der Corona-Maßnahmen zu einem "Warnstreik" hat offenbar Wirkung gezeigt. In mehreren Bundesländern wurde gestern wieder vor allem gegen die geplante Impfpflicht demonstriert. In Klagenfurt und St. Pölten zogen die Demonstranten spontan vor die jeweiligen ORF-Landesstudios. Auch in Wien versammelten sich am Maria-Theresien-Platz mehrere Hundert Personen.