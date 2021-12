Vierte Corona-Welle: Forderung nach Testpflicht im Kindergarten

Meist Impfgegner gegen Testen

Die meisten Eltern, die im Kindergarten ihrer Kinder den Tests nicht zugestimmt haben, seien Impfgegner. "Während diese Leute ihre Kinder nach wie vor in den Kindergarten geben, sind die, die für das Testen sind, auf Fremdbetreuung angewiesen. Vielmehr sollten aber Getestete in den Kindergarten gehen", meint Pichler. Zwar verlaufe bei vielen Kindern eine Covid-Infektion mild, sie würde sich aber sicherer fühlen, wenn die Kinder getestet werden und so die Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung reduziert wird. "Auch wenn der Verlauf vielleicht mild ist, kann Long Covid auftreten. Ich möchte mein Kind davor geschützt wissen, dass es nicht mehr leistungsfähig ist und unter Konzentrationseinbußen leidet", betont Pichler.

Sie habe im Kindergarten angeboten, dass Eltern mit ihren Kindern auch zu ihr in die Praxis für einen Antigen- oder PCR-Test kommen können – dies wurde aber nicht angenommen. Bei ihren eigenen Kindern macht die Medizinerin einmal pro Woche einen PCR-Test mittels Abstrich.

Patientenanwalt für Pflicht

Pichler hat eine Online-Petition gestartet, mit der sie sich für eine Testpflicht in Kindergärten stark macht . Den niederösterreichischen Patientenanwalt Gerald Bachinger hat sie an ihrer Seite. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir längerfristig bestimmte Abläufe brauchen, um das Virus in den Griff zu bekommen. An den Schulen haben wir gute Erfahrungen mit den regelmäßigen Tests. Auch im Kindergarten sollten wir die Gesundheit unserer Kinder bestmöglich schützen", sagt Bachinger zum KURIER.

Das Pilotprojekt in Niederösterreich habe gezeigt, dass im Schnitt drei von vier Eltern zugestimmt haben, ihre Kinder regelmäßig den Schleckertest machen zu lassen. Er habe "vollstes Vertrauen" in Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen, dass die Tests kindgerecht stattfinden.

Kinder, die nicht an regelmäßigen Tests teilnehmen, sollten nicht in die Gruppen gebracht werden dürfen. Bachinger: "Eltern, die aus welchen Gründen auch immer nicht mitmachen, sollten ein klares Signal bekommen, dass wenn sie sich nicht solidarisch zeigen, mit Konsequenzen zu rechnen ist. Es sollte nicht eine kleine Minderheit das Gesamtsystem gefährden."

Tests umstritten

Die derzeit in Niederösterreich eingesetzten Lollipop-Tests sind allerdings hinsichtlich ihrer Qualität umstritten. Zwar ist die Handhabung sehr einfach, insbesondere für Vorschulkinder, allerdings zeigen bisherige Studien, dass Antigentests, die auf Speichelproben basieren, deutlich schlechter abschneiden als solche bei denen ein Abstrich aus Nase oder Rachen genommen wird.

Grund dafür ist die geringe Virenlast im Speichel. "Bis zu einem gewissen Grad kann auch ein schlechter Test besser sein als gar kein Test. Aber man darf nicht den Schluss ziehen, dass ein negativer Test wirklich eine Infektion ausschließt, also man das so getestete Kind zur nicht geimpften Oma schicken kann", sagt Gregor Hörmann von der Österreichischen Gesellschaft für Labormedizin. Am ehesten seien hochinfektiöse Personen zu erkennen.