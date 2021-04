Lollipop: Falsche Sicherheit bei Kindertests?

Es klingt einfach und kinderfreundlich: Das Kind bekommt ein Teststäbchen, das es für 90 Sekunden wie einen Schlecker lutscht. Anschließend wird der Test in einen Halter gelegt, nach 15 Minuten erscheint das Ergebnis.

Kein in der Nase bohren, kein Gurgeln, kein in den Rachen fahren – speziell für Kleinkinder scheint der Lollipop-Test ideal, um rasch eine SARS-CoV2-Infektion festzustellen. Erst wenn er positiv ausfällt, muss ein PCR-Test gemacht werden. Die Akzeptanz bei Kindern, Eltern und Kindergartenpädagogen ist hoch, wie ein Pilotprojekt der NÖ Landesregierung an fünf Kindergärten zeigt.