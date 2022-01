Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein lässt im APA-Interview auch mit einer Reihe neuer Erkenntnisse zu Omikron aufhorchen. So sei die Wahrscheinlichkeit, also Infizierter im Spital zu landen um 40 bis 50 Prozent geringer als bei der Delta-Variante. "Wir wissen auch, dass bei Delta einer von vier mit COVID-19 Infizierten eingelieferten Patienten auf die Intensivstation gekommen ist", Bei Omikron betrage dieses Verhältnis hingegen nur 1:10. Bekannt sei auch, dass bei der Delta-Variante etwa 20 Prozent der Intensivpatienten beatmet werden mussten, bei Omikron nur zwei Prozent.

Guten Morgen an diesem letzten Ferientag bevor die Schulen wieder öffnen. Was das für die Zahl der Neuinfektionen bedeuten wird, sahen wir zuletzt gut bei den Herbstferien. Die viel-beschworene Omikron-Wand steht damit vor der Tür. Immerhin: Es wird getestet, ab 17. Jänner sogar zwei Mal täglich mit PCR-Tests Welche Maßnahmen sonst noch gelten, das lesen Sie hier:

Über 100.000 Menschen haben in Frankreich am Samstag gegen die Corona-Politik der Regierung von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Allein in Paris gingen 18.000 Menschen auf die Straße, berichtete der Sender France Info unter Verweis auf das Innenministerium. Landesweit kam es in zahlreichen Städten zu Protestzügen, die wieder auf deutlich mehr Unterstützung stießen als in den vergangenen Wochen. Vereinzelt musste die Polizei gegen Ausschreitungen vorgehen. Im Fokus der Proteste stehen geplante drastische Einschränkungen für Ungeimpfte. Sie sollen schon bald keinen Zugang mehr zu Kinos, Bars oder Fernzügen haben. Das Gesetzesvorhaben ist aber noch nicht durch das Parlament. Im Unterhaus hatte es hitzige Debatten dazu gegeben.

Die Zahl der Todesfälle nach einer mittels PCR-Test bestätigten Corona-Infektion in Großbritannien hat die Marke von 150.000 überschritten. Wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte, wurden inzwischen 150.057 Todesfälle in dem Land innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Testergebnis registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte aber noch höher sein. Auf dem Totenschein wurde bereits bei mehr als 173.000 Menschen in Großbritannien Covid-19 vermerkt. Das Land ist weiterhin fest im Griff der Omikron-Welle. Allein am Samstag wurden rund 146.000 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) wurde zuletzt mit 1.900 angegeben. Während die Kurve in London inzwischen aber abzuflachen scheint, steigen die Zahlen im Norden Englands weiterhin stark an. Schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im größten Landesteil England lehnt die Regierung in London bisher unter Verweis auf die nicht im selben Maß gestiegenen Krankenhauseinweisungen und Todesfälle ab. Immer mehr Krankenhausträger schlagen jedoch Alarm, weil ihnen wegen der vielen Infektionsfälle zunehmend das Personal fehlt.

Während in Italien am Samstag die Corona-Impfpflicht für Über-50-Jährige in Kraft getreten ist, ist es in einigen italienischen Städten zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gekommen. Über tausend Personen beteiligten sich an einem Demonstrantenzug, der in Trient durch die Straßen im Stadtzentrum zog. Die Demonstranten skandierten Slogans und schwenkten Plakate gegen die "Gesundheitsdiktatur". In Turin kam es zu einer Ansammlung von Demonstranten, die einen Protestzug starten wollten. Er wurde von der Polizei gestoppt. Angeführt wurde der Protest vom Universitätsprofessor Ugo Mattei. Einige hunderte Demonstranten versammelten sich auch in Mailand.

Schwedens Kronprinzessin Victoria ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Die Kronprinzessin, die vollständig geimpft ist, hat Erkältungssymptome, ist aber ansonsten wohlauf", hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung des Königshauses. Demnach befinden sich die 45-Jährige und ihre Familie zu Hause in Isolation. Die dreifach geimpften Eltern Victorias, König Carl XVI Gustaf und Königin Silvia, waren am Montag positiv getestet worden. Victoria und ihr Ehemann Prinz Daniel waren im März 2021 bereits einmal positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In mehreren deutschen Städten haben wieder Gegner der Corona-Politik demonstriert. In Schwerin versammelten sich am Samstag nach Polizeiangaben etwa 1600 Menschen - der Veranstalter sprach von 2000 Teilnehmern. Nach Polizeiangaben zogen in Hamburg etwa 16.000 Menschen am Nachmittag unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern" durch die Innenstadt. Zu größeren Zwischenfällen kam es laut Polizei zunächst nicht. In Berlin demonstrierten Dutzende Menschen bei einem Auto- und Fahrradkorso gegen die Corona-Maßnahmen. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Die Polizei zählte mehr als 100 Fahrzeuge, 20 Räder und insgesamt etwa 150 Teilnehmer. In Minden in Ostwestfalen gingen allerdings auch rund 2500 Menschen auf die Straße, um gegen "Querdenker" zu demonstrieren. Sie brachten ihren Unmut über Corona-Leugner, Impf-Skeptiker und Rechtsradikale zum Ausdruck. "Ja zu Meinungsfreiheit und Miteinander - entschieden nein zu Hass, Drohungen und Gewalt", hieß es etwa auf einem Plakat.

Im Bundesland Salzburg stecken zehn mit dem Coronavirus infizierte Personen derzeit etwa 17 weitere an. Der Reproduktionswert sei auf 1,65 gestiegen und habe damit einen Wert erreicht, der deutlich über jenem in der vierten Infektionswelle liege, teilte Gernot Filipp von der Salzburger Landesstatistik am Samstag zu den aktuellen Corona-Eckdaten mit. Die 7-Tage-Inzidenz erhöhte sich in Salzburg um 75 Punkte auf 1.118. Anfang nächster Woche sei mit einem weiteren starken Anstieg zu rechnen, sagte Filipp. Bei den Ungeimpften liegt die Inzidenz in Salzburg bei über 2.500, bei den geimpften Personen bei rund 700. Recht unterschiedlich ist die regionale Dynamik. In der Stadt Salzburg und im Flachgau ist sie mit 630,6 bzw. 628 am niedrigsten, im Pongau mit 2.706 am höchsten. Das ist der höchste Bezirkswert, der seit Beginn der Pandemie in Salzburg erreicht wurde.

An der bereits dreimal verschobenen Premiere des Jelinek-Stücks "Rechnitz (Der Würgeengel)" am 15. Jänner hält man indes fest. Die Inszenierung von Anna Bergmann "soll unter allen Umständen gezeigt werden", heißt es dazu am Samstag aus dem Theater in der Josefstadt.

Die derzeitige Corona-Welle macht auch vor Meister Red Bull Salzburg nicht halt. Der Bundesligist gab am Samstag bekannt, dass vor dem Trainingsauftakt am selben Tag sechs Spieler positive Coronatests abgeliefert haben. Die Athleten befinden sich in Quarantäne und weisen demnach keine bzw. milde Symptome auf. Corona-bedingt verzichtet die Truppe von Trainer Matthias Jaissle nun auf das ursprünglich vom 15. bis 22. Jänner geplante Trainingslager im spanischen Marbella.

In den Spitälern werden aktuell 920 Patienten behandelt . Das sind um 9 Menschen weniger als am Freitag. Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 271 Patienten behandelt, um 7 weniger als am Vortag.

In den vergangenen 24 Stunden gab es zudem 50 Prozent mehr Tests wie am Vortag. 418.942 PCR-Tests wurden durchgeführt, die Positivrate liegt damit bei 1,77 Prozent.

Am Samstag soll er dazu laut Ö1 auch im Mittagsjournal des Radiosenders Stellung beziehen. In der Zwischenzeit kursiert auf Twitter ein Bild, das Nehammer in der Gamskogelhütte am Kärntner Katschberg zeigt, dicht an dicht mit Bekannten rund um einen Tisch sitzend.

22 Prozent der Befragten geben an, "gar nicht" in Sorge zu sein, 32 Prozent empfinden "eher" keine Sorgen.

Man habe am Anfang gedacht, dass eine Quote von 70 Prozent für die Herdenimmunität ausreiche. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Mutationen wisse man nun, dass dies nicht der Fall sei, so Dittmar.

Berichte über Geruchs- und Geschmacksverlust nahmen demnach deutlich ab. "Interessanter Weise haben wir beobachtet, dass Geruchs- und Geschmacksverlust viel seltener auftrat," berichteten die Forscher auf ihrer am Freitag aktualisierten Internetseite. "Dies lag früher im Jahr 2021 in den Top-Ten der häufigsten Symptome und rangiert nun auf Platz 17, mit nur mehr einem von fünf Betroffenen."

Die häufigsten Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben sich Daten aus Großbritannien zufolge von der Delta- zur mittlerweile grassierenden Omikron-Variante nicht verändert. Die Top-Fünf-Krankheitsbilder sind nach wie vor eine rinnende Nase, gefolgt von Kopfschmerzen, Müdigkeit, Niesen und einer Halsentzündung. Das zeigt die ZOE Covid Study, in der Wissenschafter von Infizierten via App gemeldetet Symptome auswerten.

Für die Studie wertete die britische Behörde die Daten von Senioren ab 65 Jahren aus, bei denen die Booster-Impfung bereits einige Monate zurücklag. Auch in Großbritannien werden für die Booster-Impfungen, die im vergangenen Herbst starteten, in allen Altersgruppen die Impfstoffe von Biontech und Moderna verwendet.

Guten Morgen. Starten wir mit guten Nachrichten in den Tag. Boostern hilft, das hören wir seit Wochen. Wie sehr, das hat sich jetzt auch in einer Studie der britischen Gesundheitsbehörde UKHSA gezeigt.

2G-plus in Gastronomie und verkürzte Quarantäne in Deutschland

