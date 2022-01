Kanzler Nehammer hält an Impfpflicht-Plänen fest

Aufregung um Bild in Skihütte

Samstagvormittag war der Kanzler außerdem wegen eines Fotos in die Kritik geraten, das ihn in einer Runde mit acht weiteren Männern, gedrängt um einen Tisch auf der Gamskogelhütte am Kärntner Katschberg, zeigt. Dieses Foto machte Samstagvormittag auf der Social-Media-Plattform Twitter die Runde. Immerhin ist der Kanzler seit Kurzem mit dem Corona-Virus infiziert. Das Bild nährte die Gerüchte, der Kanzler könnte sich im Urlaub infiziert haben. Kritik wurde auch laut, weil Nehammer seine Teilnahme am diesjährigen Neujahrskonzert abgesagt hatte - wegen des Risikos einer Corona-Infektion.

Lob auf Impfung

Dass Nehammer sich im Urlaub angesteckt habe, dementierte noch am Vormittag dessen Sprecher Daniel Kosak. Der Kanzler selbst betonte im "Journal zu Gast", dass es ihm "durch das Impfen Gott sei Dank sehr gut" gehe, "ich habe keine Symptome". Das dreimalige Impfen schütze laut aktueller Studien, er spüre das gerade selbst an sich.

Die Infektion des Kanzlers mit Covid-19 wurde am Freitag bekannt.