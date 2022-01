Nehammer infiziert: "Es geht mir gut", Mückstein in Selbstisolation

Bundeskanzler Karl Nehammer wurde am Freitag positiv auf Corona getestet. Nehammer ist am Dienstag aus dem Urlaub zurückgekehrt und hat am Mittwoch-Nachmittag einen routinemäßigen PCR-Test mit negativem Ergebnis gemacht. Die Ansteckung erfolgte offensichtlich am Mittwochabend im Kontakt mit einem Mitglied seines Sicherheitsteams, das am Donnerstag positiv getestet wurde.

Heimquarantäne

Der Kanzler hat sich sofort PCR testen lassen, das positive Ergebnis wurde durch einen zweiten PCR-Test bestätigt. Nehammer ist dreifach geimpft. Er befindet sich in Heimquarantäne, führt die Amtsgeschäfte von zu Hause aus mittels Video- und Telefonkonferenzen und wird in den nächsten Tagen keine Termine mit Personenkontakt wahrnehmen.