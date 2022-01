Bundeskanzler Nehammer positiv auf Corona getestet

Bundeskanzler Karl Nehammer wurde am Freitag positiv auf Covid-19 getestet. Das gab das Bundeskanzleramt am späten Nachmittag bekannt. Nehammer sei demnach am Dienstag aus dem Urlaub zurückgekehrt und habe noch am Mittwochnachmittag einen routinemäßigen PCR-Test mit negativem Ergebnis gemacht. Die Ansteckung erfolgte offenbar am Mittwochabend durch den Kontakt mit einem Mitglied seines Sicherheitsteams, das am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Nehammer zeigt dem Bundeskanzleramt zufolge derzeit keine Symptome und sagt: „Es besteht kein Grund zur Sorge, es geht mir gut." Er befindet sich in Heimquarantäne und führt seine Amtsgeschäfte derzeit von zu Hause aus mittels Video- und Telefonkonferenzen. Öffentliche Termine mit Personenkontakt will er in den kommenden Tagen nicht wahrnehmen. Nehammers Ehefrau und Kinder wurden am Freitag negativ getestet.

Erst am Donnerstag fanden die Beratungen mit Gecko statt. Das Kanzleramt betont, Nehammer habe durchgehend FFP2-Maske getragen. Dennoch seien alle Personen, zu denen er am Donnerstag Kontakt hatte, verständigt worden. Bei der Pressekonferenz im Anschluss habe es "ausreichend Sicherheitsabstand" zu den Journalisten gegeben sowie Plexiglasscheiben zum Schutz.

Der Kanzler ist drei Mal geimpft.