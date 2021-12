Live: Kanzler Nehammer gibt Ausblick

Die Personalrochade in der ÖVP ist durch, die neuen Minister und Karl Nehammer als Regierungsschef angelobt. Auch die Opposition hat in den vergangenen Tagen in diversen Pressestatements ihr Meinung zum "Neustart" der ÖVP kundgetan.

Nun wird auch Nehammer abermals vor die Presse treten und darlegen, wie er sein Amt anlegen will. Auch einen Ausblick auf die Inhalte und Herausforderungen der nächsten Zeit will er geben.