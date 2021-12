Nehammer: "Nije pitanje hoćemo li, nego kako ćemo okončati lockdown"

Kadrovska rošada u ÖVP-u je završena, novi ministri i Karl Nehammer kao šef vlade položili su zakletvu. O "restartu" ÖVP-a proteklih dana je u raznim izjavama za javnost svoje mišljenje iznosila i opozicija.



Sada se i Nehammer ponovo pojavio pred novinarima i objasnio kako namjerava da organizuje svoju kancelariju. Također je dao i uvid na sadržaj i izazove u bliskoj budućnosti.

Lockdown se nastavlja za nevakcinisane

On je svjesno odabrao drugačiji put, pa tako nije odmah tražio razgovor s novinarima. Jer situacija je drugačija zbog pandemije. Mora brzo da se primi posla i razgovara sa stručnjacima, rekao je Nehammer. To se dogodilo jučer. "Nije pitanje možemo li okončati lockdown, već kako.' To se odnosi i na gastronomiju i hotele. Za one koji nisu vakcinisani, lockdown će se nastaviti. Savezne države bi samostalno mogle odlučiti i o strožijim mjerama.



Otvaranje mora biti obavljeno pažljivo, uvijek s velikim obzirom na zaštitu ljudi. Ali Nehammer se ipak nije usudio da kaže više. Zato što se u prošlosti previše govorilo prije nego što su uopšte vođene relevantne diskusije.