Dışarı çıkma yasağı kalkacak - ama sadece aşılanmış olanlara
Ancak belirlenen kurallara uyulmaması durumunda kontrol ve yaptırım önemli olacaktır. Federal eyaletler de daha sıkı tedbirlere karar verebilir.
Hükümet başkanı olarak ilk basın toplantısında Federal Şansölye Karl Nehammer (ÖVP) karantinanın önümüzdeki hafta sonu sona ereceğine söz verdi: 'Açılış gerçekleşecek.' Sadece tam olarak nasıl olacağı tam olarak net değil. Nehammer, perakendeye ek olarak, talep üzerine catering, otel ve diğer sektörleri de bu duyuruya dahil etti. Ancak aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma yasağı devam edecek.
Nehammer, valilerin karantinanın üç haftalık süresine önceden karar vermiş olduğuna dikkat çekti. Yeni Şansölye halk için açılışın önemli olduğunu hissettiğini vurguladı. Ancak belirlenen kurallara uyulmaması durumunda kontrol ve yaptırım önemli olacaktır. Federal eyaletler de daha sıkı tedbirlere karar verebilir.
Son zamanlarda halen yüksek olan hastane doluluk oranları göz önüne alındığında, kapatılan tüm branşların gerçekten yeniden açılması gerekip gerekmediği konusunda büyük şüpheler vardı. Bu, Tirol valisi Günther Platter (ÖVP) tarafından talep edildi, ancak örneğin Steiermark valisi Hermann Schützenhöfer (ÖVP) temkinli bir yaklaşımı savundu. Aşağı Avusturya eyalet hükümeti de dün hastanelerin her şeyi netleştiremeyeceğini söyledi. Korona komisyonu geçen hafta 'dikkatli açılış adımları' için ilan vermişti.
Baskı ise ekonomiden geliyor. Oda Başkanı Harald Mahrer Ö1 sabah dergisinde yoğun bakım ünitelerindeki son derece yüksek sayılara atıfta bulunulmasına rağmen, karantina sona erdikten sonra tüm sektörlerin açılması gerektiğini talep etti. İsviçre gibi karşılaştırılabilir ülkelerde, güvenlik kısıtlamaları olan normal işler artık sürdürülüyor. Avusturya'daki Corona yolu ile ilgili nihai karar, önümüzdeki Pazar gününden itibaren muhtemelen Viyana'daki resmi tatilde yapılacak bir zirvede verilecek.
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