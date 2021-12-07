Dışarı çıkma yasağı kalkacak - ama sadece aşılanmış olanlara

Nehammer, valilerin karantinanın üç haftalık süresine önceden karar vermiş olduğuna dikkat çekti. Yeni Şansölye halk için açılışın önemli olduğunu hissettiğini vurguladı. Ancak belirlenen kurallara uyulmaması durumunda kontrol ve yaptırım önemli olacaktır. Federal eyaletler de daha sıkı tedbirlere karar verebilir.

Son zamanlarda halen yüksek olan hastane doluluk oranları göz önüne alındığında, kapatılan tüm branşların gerçekten yeniden açılması gerekip gerekmediği konusunda büyük şüpheler vardı. Bu, Tirol valisi Günther Platter (ÖVP) tarafından talep edildi, ancak örneğin Steiermark valisi Hermann Schützenhöfer (ÖVP) temkinli bir yaklaşımı savundu. Aşağı Avusturya eyalet hükümeti de dün hastanelerin her şeyi netleştiremeyeceğini söyledi. Korona komisyonu geçen hafta 'dikkatli açılış adımları' için ilan vermişti.