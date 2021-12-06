Aşı zorunluluğu: Reddedenlere 600 Euro para cezası kesilecek

BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları kabul edilecektir.

Avusturya'da kimlerin aşılanmadığını veya henüz tam doz aşılanmadığını öğrenmek için merkezi aşı kayıtları ve nüfus kayıtları (ZMR) incelenecek ve karşılaştırılacaktır.

İstisnalar

Aşı zorunluluğundan muaf olanlar: hamile kadınlar, aşılanma hayatını veya sağlığını tehlikeye atabilecek hasta kişiler, enfeksiyon geçiren kişiler numune alımından sonra 180 gün boyunca hariç tutulacak ve son olarak 14 yaş altı çcocuklar muaf olacak.

İstisna nedenleri bir sağlık raporu ile kanıtlanmalıdır. Genel tıp doktoru, dahili uzman, psikiyatri, cilt ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, jinekoloji veya pediatri için sözleşmeli doktor veya sağlık memuru tarafından onaylanan sağlık raporları kabul edilir.

Cezaların tekrarı

15 Mart 2022 tarihinde henüz aşı yaptırmamış olan herkes cezalandırılabilir. Para cezası 600 Euro‘ya kadar çıkabilir ve bu ceza her üç ayda bir yeniden kesilebilir. Aşı olmayı reddetme durumunda kişiler yılda 2.400 Euro’ya kadar para cezasına çarptırılabilir.

Sağlık Bakanı, daha düşük para cezası ödemek zorunda olan insan gruplarını yönetmelikle tanımlayabilir. Bunun için ilgili kişilerin gelir ve mali durumları belirleyici olacaktır.

Her üç ayda bir aşı zorunluluğuna uymayan kişilere, aşının bir sonraki tarihe kadar tamamlanması gerektiğine dair bilgilendirme mektupları yollanacaktır. Aşılanmamış kişilere ilk mektup 15 Şubat'a kadar yollanacaktır.

Hastaneler için

Cezalardan elde edilen paralar yerel hastanelere verilecektir. Aşının yapılması için cebri kuvvetin kullanılmayacağı açıkça belirtilmiştir. Aşılanma talebine uymamak idari suç olarak kabul edilecektir.

Ve böyle devam edecek

Sağlık Bakanlığı, "Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı ve Anayasa Bakanlığı muhalefet partileri SPÖ ve Neos'un da katılımıyla yoğun bir şekilde üzerinde çalışacak ve önerileri de yasa teklifi çerçevesinde değerlendirecektir" dedi.

Sonrasında bu yasa taslağı önümüzdeki hafta içinde değerlendirmeye gönderilecektir.

Kanun taslağına göre, aşı zorunluluğu 1 Şubat 2022'den itibaren ve şimdilik 31 Ocak 2024'e kadar geçerli olacaktır.