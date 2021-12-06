Binlerce aşı sertifikası geçerliliğini kaybediyor: Kim etkileniyor?

6 Aralıkta Avusturya genelinde çok sayıda aşı sertifikası geçersiz hale geldi. Bunun nedeni Yeşil pasaport'taki sertifikaların geçerlilik süresinin 360 günden 270 güne düşürülmesidir. Bu aynı zamanda aktiv aşı sertifikalarının yüzdesini de azaltacaktır. Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde aşı kapsamı da değişecektir.

Binlerce kişiyi etkiliyor

Sağlık Bakanlığı'na göre değişiklikler Avusturya genelinde 28.423 sertifikayı etkiliyor. Etkilenenler Pazartesi günü 11 Mart'tan önce verilen sertifikalardır. Bu, iyileşmiş ve en az bir kez aşılanmış kişiler için geçerli değildir. Onlar için sertifika 360 gün boyunca hâlâ geçerlidir. Janssen aşısı ile aşılanmış kişilerin bir Yeşil Pasaport için 3 Ocak'tan itibaren ikinci bir doza ihtiyacı vardır.