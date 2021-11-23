"Aşı olan kazanır": ORF aşı piyangosu başlatıyor

ORF Avusturya'daki zayıf korona aşı oranını artırmak için bir aşı çekilişi başlatıyor. Çekilişe 1 Ekim ile 20 Aralık 2021 tarihleri arasında Covid-19'a karşı aşılanmış veya aşılanacak olan Avusturya'da yaşayan 18 yaş ve üstü herkes katılabilir. Birinci, ikinci veya üçüncü asi olması fark etmez. Yaklaşık 1.000 ödül verilecek - örneğin bir müstakil ev ya da elektrikli bir araba. "Avusturya aşı piyangosu – aşı olan kazanır" için başlangıç atışını Pazartesi günü ORF Genel Müdürü Alexander Wrabetz'e "Stöckl live" programında duyurdu.

Kayıt burada mümkündür: https://werimpftgewinnt.orf.at

İsim, adres, telefon numarası ve doğum tarihi verilmelidir, ancak aşı kanıtı hemen gerekli değildir. Bu, yalnızca Avusturya şirketleri tarafından sağlanan ödüllerin kazanılması durumunda kontrol edilecektir. Kazananlar 24 Aralık'ta ORF 2'deki "Licht ins Dunkel" programının bir parçası olarak açıklanacak.