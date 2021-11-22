Dışarı çıkma yasağı: Bügünden itibaren hangi kurallar geçerli?

Hangi dükkanlar açık kalacak?

Gerekli ürünleri satanlar veya hizmetleri sunanlar, yani eczaneler, marketler, gıda üreticilerinin satış yerleri (örneğin fırınlar), kozmetik, sağlık ve temizlik ürünleri satan mağazalar, tıbbi malzeme satan dükkanlar, sağlık ve bakım hizmetleri (örneğin doktor muayenehaneleri), iş ve işçi bulma kurumları, veterinerler, benzin istasyonları, araba yıkama yerleri, bankalar, postaneler, resmi daireler, tekel bayiileri, araba ve bisiklet tamirhaneleri.

Nereler kapalı?

Temel ihtiyaçların dışında ürün satan her türlü ticaret alanları, örneğin ayakkabı mağazalarından mobilya mağazalarına kadar. Tüm eğlence, spor ve kültür tesislerinin yanı sıra ayrıca, en son 2-G belgesinin (aşılanmış, iyileşmiş) gerekli olduğu tüm hizmet sektörü, örneğin; Tiyatrolar, sinemalar, müzeler, kütüphaneler, fitness merkezleri, dans okulları, barlar, oteller. Etkinliklere izin verilmemektedir (protesto gösterileri veya cenazeler hariç). Restoranların paket servisi sunmasına ve mağazalardan internet üzeri sipariş edilen ürünleri teslim almaya izin verilir.

FFP2 maske zorunluluğu nerelerde geçerlidir?

Birden fazla kişinin bulunduğu, özel ev ortamı dışında her yerde, örneğin: Dükkanlarda, muayenehanelerde, toplu taşıma araçlarında, taksilerde (6-14 yaş arası ve hamileler hariç – normal ağız ve burunu kapsayan maskeler yeterlidir, altı yaşından küçük çocukların maskeye ihtiyacı yoktur). Ayrıca aynı evde yaşamadığınız biriyle aynı arabada olduğunuzda da maske gereksinimi bulunmaktadır.

İşyerinde neler geçerlidir?

3-G düzenlemesi yürürlükte kalacak. Ancak hükümet, temasları azaltmak için şirketlere mümkün olan alanlarda çalışanların evden çalışma sistemine geçirilmesi çağrısında bulunuyor. 3-G kuralına rağmen, müşteri teması olan veya iş arkadaşlarınızla temasınız olan alanlarda maske zorunluluğu da bulunmaktadır. İş gezileri mümkündür, bu gibi durumlarda otellerin oda kiralamasına izin verilir.

Huzur evinde kalanlar veya hastalar ziyaretçi kabul edebilir mi?

Evet, 2-G belgesi artı PCR testi ve maske ile bu mümkündür. Bakımevleri ve huzurevleri için geçerli olanlar: her huzurevi sakini başına günde en fazla iki ziyaretçi kabul edilebilir. Hastanelerde yetişkin hasta başına haftada bir ziyaretçi (palyatif bakım üniteleri hariç), çocuklarda ve ergenlerde günde en fazla iki ziyaretçi. Doğum yapan kadınların yanlarına bir refakatçi alınmasına izin verilir.

Okullar ve ana okulları açık olacak mı?

Evet, anaokulunda yüz yüze eğitim ve bakım devam edecek. Ancak hükümet, mümkün olduğunca çok sayıda ebeveynin çocuklarını evde bırakmasını umuyor. Öğretmenler "öğrenme paketleri" oluşturup öğrencilere ödevler verecek, ancak bu gerçek uzaktan eğitim gibi olmayacak. 12 Aralık'a kadar, okullarda güvenlik sistemi tekrar geçerli olacak: Aşılanmış veya iyileşmiş öğrenciler ve öğretmenler de dahil haftada üç kez test yapılacak. İlkokullarda ve alt sınıflardaki çocuklar için ağız burun maskesi zorunlu, genç öğrenciler ve üst sınıflardaki öğrenciler ve öğretmenler için FFP2 maskesi zorunlu olacak.

Kimler ile görüşebiliriz?

Aynı evde yaşamayan eş ve yakın akrabalar (anne-baba, çocuklar, kardeşler). Ayrıca daha önce de yakın olup düzenli olarak görüştüğünüz büyükanne ve büyükbabalar ve çok yakın arkadaşlar.

Yani aile kutlamaları mümkün mü?

Genel olarak hayır, çünkü temas kısıtlamaları bulunmaktadır: Bir hane sadece başka bir haneden bir kişi tarafından ziyaret edilebilir. Ancak, daha önceki kapanmalardan da bilindiği üzere: Özel ortamlar pek kontrol edilemezdi.