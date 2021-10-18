Avusturya'da erkekler için artık bir kriz hattı var
Mückstein, kadınları ve çocukları şiddetten korumak için erkeklerle başlamanın önemli olduğunu söyledi.
Avusturya'da artık "Männerinfo" adında bir telefon hattı bulunmaktadır. Ücretsiz yardım hattı, çatışma durumlarında erkeklere ve erkek çocuklara, bir anlaşmazlığa şiddetle tepki vermemeleri için tavsiyelerde bulunmayı amaçlamaktadır. Sosyal İşler Bakanı Wolfgang Mückstein bunu Pazartesi günü açıkladı. Yardım hattı kadına yönelik şiddete karşı bir önlemdir. Yardım hattı personeli ayrıca şiddet karşıtı eğitim, uyku yerleri ve tavsiyeler ayarlayabilir. Yardım hattının numarası: 0800 400 777.
Mückstein, kadınları ve çocukları şiddetten korumak için erkeklerle başlamanın önemli olduğunu söyledi. Bir AB projeksiyonuna göre, her beş kadından biri aile içi şiddet riski altındadır.
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