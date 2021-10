Es gibt in Österreich nun eine Krisen-Hotline für Männer

In Österreich gibt es nun die Telefon-Hotline "Männerinfo". Bei der kostenlosen Hotline sollen Männer und Burschen in Konflikt-Situationen beraten werden, damit sie nicht mit Gewalt auf einen Streit reagieren. Das gab Sozialminister Wolfgang Mückstein am Montag bekannt. Die Hotline ist eine Maßnahme gegen Gewalt an Frauen. Die Mitarbeiter der Hotline können auch Anti-Gewalt-Trainings, Schlafstellen und Beratungen vermitteln. Die Nummer der Hotline ist: 0800 400 777.

Mückstein sagte, dass es wichtig sei, bei den Männern anzusetzen, um Frauen und Kinder vor Gewalt zu schützen. Laut einer Hochrechnung der EU ist eine von 5 Frauen von häuslicher Gewalt bedroht.