Pazartesi gününden itibaren ülke çapında sokağa çıkma yasağı geliyor

Yüksek sayıda enfeksiyon ve yüksek düzeyde hastane doluluğu göz önündee bulundurarak, federal hükümet ülke çapında bir karantina kararı aldı. 22 Kasım Pazartesi gününden itibaren aşağıdaki önlemler geçerli olacaktır:

Ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır ve başlangıçta 10 gün sürmektedir. 10 gün sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Bu, karantinanın başlangıçta en geç 12 Aralık'a kadar süreceği anlamına geliyor. Aşı yaptırmamış olanlar için ise 12 Aralık'tan sonrada devam etmektedir.

uygulanmaktadır ve başlangıçta 10 gün sürmektedir. 10 gün sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. Bu, karantinanın başlangıçta en geç 12 Aralık'a kadar süreceği anlamına geliyor. Öğrenciler yüz yüze derslere devam edebilecek. Tüm okul seviyeleri için binalarda maske takma zorunlu geçerlidir. Çocuklar doktor sertifikası olmadan da evde kalabilirler.

Çocuklar doktor sertifikası olmadan da evde kalabilirler. 3. aşı, aşıdan bağımsız olarak, Avusturya genelinde 4. aydan itibaren önerilir ve etkinleştirilir.

aşıdan bağımsız olarak, ve etkinleştirilir. Yeşil geçişin (Grüner Pass) geçerliliği kısaltımlanacaktır. En geç 2 Ocak 2022 tarihinden itibaren 3. Doz asi ile 7 ay geçerlidir. Mümkün olan meslekler için evden çalışmak tavsiye edilir.

Ayrıca en geç 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren genel bir aşı zorunlulu yürürlüğe girmektedir.