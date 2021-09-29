Max Zirngast: Türkiye’deki bir tutukludan KPÖ’nün belediye meclisi üyeliğine
Listedeki 12 numaranın olağanüstü hikayesi
Geçtiğimiz Pazar günü Graz'da yapılan yerel seçimlerde KPÖ'ye (Avusturya Komünist Partisi) aday olan siyasetçilerin isimleri arasında, tanınmış bir isim de bulunuyor: Kendisi 2018 yılında Türkiye’de tutuklanmış olan üniversite öğrencisi - Max Zirngast.
Steiermark’da doğan Zirngast, 2015 yılından itibaren Türkiye’nin başkenti Ankara’da yaşamaya başladı. Siyasete olan ilgisi ve bu alanda aktif oluşu Viyana‘da siyaset bilimleri okuduğu yıllarda başlamıştır. Zirngast: „Sonra tesadüfen Türk üniversite öğrencileriyle tanıştım‘ diye anlatıyor. Ülkenin yanı sıra onu özellikle Türk siyaseti büyülemişti fakat bu sevgisi sonrasında başına bela da açmıştı.Z
irngast; 11 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da tutuklandı. Kendisine isnat edilen suç ise ‚Terör örgütüne yakınlık‘ idi. İddialara göre Zirngast, Türkiye’de yasak olan TKP (Türkiye Kommunist Partisi) üyesiydi. 11 Eylül’den 24 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’de cezaevindeydi –Sincan Yüksek Güvenlikli Cezaevinde üç ay tutuklu kaldı. Cezaevinde yaklaşık 100 tane mektup yazdı. Zirngast’ın inancı „Önemli olan susmamaktır“ yönündeydi.
Medya "Zirngast vakası" hakkında neredeyse her gün haber yaptı. Tutukluluk, Avusturya ile Türkiye arasında siyasi gerilimler de yarattı. Tutuklanmasından neredeyse bir yıl sonrasına kadar Zirngast'ın seyahat etmesi hâlâ yasaktı - ancak 11 Eylül 2019'da şaşırtıcı bir şekilde beraat etti. Zirngast 26 Eylül'de uçakla Viyana'ya gerä döndü.
Bugün 32 yaşında olan Zirngast, Türkiye'de geçirdiği sürenin ardından Steiermark’a dönüp Graz'a yerleşti. Tüm bu yaşananlarla nasıl mı başa çıktı? Oldukça soğukkanlı bir şekilde. Kendisi cezaevinde geçirdiği zamanı bugün travmatize edici bir süreç olarak tanımlamıyor. „Zaten Avusturya'daki ilk altı ayımda, ağırlıklı olarak 'Türkei am Scheideweg' (Türkiye bir dönüm noktasında) adlı antolojimin okumalarıyla meşguldüm.“
Türkçe seçim kampanyası
Her zaman solcu olarak bilinen Zirngast, siyasi faaliyetlerine Graz'da da devam etti ve serbest gazeteci olarak yazılar yazdı. “KPÖ ile başından beri iyi bir ilişkim vardı. Bu yılın Mart ayından bu yana bölge yönetiminin üyesiyim ve erken seçim kararının ardından bana aday olmak isteyip istemediğim soruldu ”diyor Zirngast.
Kendisi Listede 12. sırada yer alıyor ve şimdi belediye meclisinde KPÖ için 15 vekilden biri olacak. “Politika sadece belediye binasında veya yerel mecliste olanlardan ibaret değildir. Politika aynı zamanda günlük hayatta olan şeylerden biridir ”diye vurguluyor Zirngast. Sosyal işler, konut alanı, bakım ve toplu taşıma konuları onun için büyük önem taşıyor.
Zirngast'ın hala Türkiye'ye ve Türk diasporasına sempatisi bulunuyor. Bazı sosyal medya hesaplarında Almanca'dan çok Türkçe paylaşımlar görülebiliyor. Zirngast seçim öncesi, Avusturya-Türkiye portallarında Türkçe olarak KPÖ için ortam yaratmayı başardı. “Graz'da önemsiz olmayan bir topluluk var. Dili biliyorsan, bazı şeyler de kolaylaşıyor."
Zirngast, Türkiye ile temas halinde olmaya da devam ediyor. “O dört yıl çok yoğun bir zamandı. Bu insanda tabii ki iz bırakıyor. Orada benim için çok önemli ve beni etkileyen birçok insan var ”diye açıklıyor. Türkiye’ye fakat 2019'dan beri bir daha gitmedi.
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