Avusturya'ya giriş de artık 2.5G geçerli olacak

Avusturya genelinde olduğu gibi aşı sertifikasının geçerlilik süresi bir yıldan dokuz aya indirilecektir. Üçüncü Covid-19 yönetmeliğinede yapılan bu düzenleme için 6 Aralık'a kadar bir geçiş dönemi olacak

2.5G kuralı, PCR testi yapılmış, aşılanmış veya iyileşmiş kişileri içerir. 3G ayrıca resmi bir antijen testi ile test edilenleri de içerir.