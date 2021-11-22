Avusturya'ya giriş de artık 2.5G geçerli olacak
2.5G kuralı PCR testi yapılmış, aşılanmış veya iyileşmiş kişileri içerir.
Kötüleşen korona durumun sebebiyle Avusturya giriş düzenlemelerini sıkılaştırıyor. Pazartesi gününden itibaren giriş için 2.5G kanıtı gereklidir. 3G kuralı, taşıtlar için geçerlidir (iş, okul, üniversite). Bu, Salı günü değiştirilen ve Pazartesi günü yürürlüğe giren giriş yönetmeliğinden kaynaklanmaktadır.
Bununla birlikte, taşıtlar için giriş rejimi de sıkılaştırılıyor: PCR testinin önceki ayrıcalıklı süresi yedi günden 72 saate düşürülecek. Gelecekte antijen testleri 48 saat yerine sadece 24 saat geçerli olacak. Öğrenciler için ninja geçişi giriş için bir istisnadır.
Avusturya genelinde olduğu gibi aşı sertifikasının geçerlilik süresi bir yıldan dokuz aya indirilecektir. Üçüncü Covid-19 yönetmeliğinede yapılan bu düzenleme için 6 Aralık'a kadar bir geçiş dönemi olacak
2.5G kuralı, PCR testi yapılmış, aşılanmış veya iyileşmiş kişileri içerir. 3G ayrıca resmi bir antijen testi ile test edilenleri de içerir.
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