Artık resmi: Nehammer ve yeni bakanlar Corona yemin etti
Van der Bellen, görevi sona eren ÖVP hükümet üyeleri Gernot Blümel, Heinz Fassmann ve Michael Linhart'a teşekkür etti.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen Sebastian Kurz'un siyasetten çekilmesinden sonra yeniden kurulan ÖVP ekibinin diğer üyeleriyle birlikte yeni Federal Şansölye Karl Nehammer'a (ÖVP) yemin etti.
Toplam altı pozisyon yeni dolduruldu. Önceki İç işleri Bakanı Nehammer, Alexander Schallenberg'in hükümet başkanı ve federal şansölye olarak yerini aldı. Aşağı Avusturyalı Gerhard Karner yeni iç işleri bakanı olurken, önceki devlet sekreteri Magnus Brunner maliye bakanı oldu. Steiermark Üniversitesi Rektörü Martin Polaschek Eğitim Bakanı Heinz Fassmann'ın yerini aldı. Genç ÖVP'nin federal başkanı Claudia Plakolm, Şansölye'de Devlet Sekreteri oldu.
Alexander Van der Bellen kısa bir konuşmada, hükümetin salgınla ve onun sosyal, ekonomik ve insani sonuçlarıyla kararlı bir şekilde mücadele etmek gibi "büyük görevi" "hemen ve birlikte" yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. "Bu salgında daha sonra ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, yeni Omicron varyantına atıfta bulundu." Bu nedenle, "yanlış beklentiler uyandırmamalı ve daha sonra gerçekleştirilemeyecek hiçbir şeyin sözünü vermemelidir" , diye belirti. Van der Bellen, görevi sona eren ÖVP hükümet üyeleri Gernot Blümel, Heinz Fassmann ve Michael Linhart'a teşekkür etti.
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