Artık resmi: Nehammer ve yeni bakanlar Corona yemin etti

Alexander Van der Bellen kısa bir konuşmada, hükümetin salgınla ve onun sosyal, ekonomik ve insani sonuçlarıyla kararlı bir şekilde mücadele etmek gibi "büyük görevi" "hemen ve birlikte" yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. "Bu salgında daha sonra ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, yeni Omicron varyantına atıfta bulundu." Bu nedenle, "yanlış beklentiler uyandırmamalı ve daha sonra gerçekleştirilemeyecek hiçbir şeyin sözünü vermemelidir" , diye belirti. Van der Bellen, görevi sona eren ÖVP hükümet üyeleri Gernot Blümel, Heinz Fassmann ve Michael Linhart'a teşekkür etti.