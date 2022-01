Nach Gecko-Sitzung: Was entscheiden Bund und Länder heute?

Am heutigen Dreikönigstag berät die Bundesregierung mit den Ländern und Experten zur aktuellen Corona-Situation. Die ansteckendere Variante Omikron breitet sich nun auch hierzulande rasant aus. Die "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination" (Gecko) legt den Fokus auf den Schutz kritischer Infrastruktur und will beim heutigen Gipfel Vorschläge vorlegen, damit diese lebenswichtigen Bereiche weiterhin am Laufen gehalten werden. Es geht vor allem um Quarantäneregeln.

Die Bundesregierung will am Donnerstag ab 11 Uhr mit den Landeshauptleuten und der Gecko-Spitze - der Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit Katharina Reich und Generalmajor Rudolf Striedinger - angesichts der rasant wachsenden Omikron-Welle über weitere Maßnahmen entscheiden. Die Regierungsspitze, Reich und Striedinger werden im Kanzleramt vor Ort sein, die Landeshauptleute und weitere Experten per Video zugeschaltet. Die Sitzung ist bis 13 Uhr geplant, der KURIER berichtet ab 14 Uhr live von der Pressekonferenz.

Nächste Woche 15.000 Neuinfektionen täglich

In ihrer gestrigen Sitzung hat Gecko die von der Bundesregierung gestellten Arbeitsaufträge über den Jahreswechsel abgearbeitet und über die aktuelle Situation beraten, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme am Mittwoch. Die Infektionsentwicklung sei in den vergangenen Tagen stabil gewesen und steige nun wie prognostiziert deutlich an. Die Omikron-Variante ist inzwischen die dominante Mutation, die Infektionszahlen würden auch in den kommenden Tagen deutlich ansteigen. Das Corona-Prognosekonsortium geht von rund 15.000 Infektionen pro Tag in der kommenden Woche aus.