Warum Lockdown-Guru Tomas Pueyo bereits das Pandemie-Ende feiert

Er ist kein Virologe und gilt dennoch als Corona-Experte, weil er sich als einer der Ersten die Covid-Zahlen genauer angesehen hat und Lösungen präsentierte: Tomas Pueyo, Stanford-Absolvent, Datenanalyst und ehemaliger Berater im Silicon Valley, ist jener Mann, der für viele Länder den Weg von Lockdown und Lockerungen vorgegeben hat. Mit seinem Erklärstück "The Hammer and the Dance" hat er Regierungen im Corona-Management beraten.

Der 39-Jährige gilt als Architekt der globalen Corona-Strategie - und lässt nun mit einem neuen Schriftstück aufhorchen. Pueyo sieht nämlich das Ende der Pandemie gekommen - wieder rein aufgrund von Statistiken.

Mit "Coronavirus: Game Over. It's time to start living again" beginnt er seinen Text. Wir können uns Verhalten nun wieder ändern und dürfen entspannen, so sein Fazit.

Auf Twitter fasst er zusammen: "Das ist das Ende der Pandemie: Impfstoffe reduzieren Todesfälle um 90 Prozent, Omikron tötet 90 Prozent weniger Menschen, Behandlungen schützen 90 Prozent der Personen. Diese drei Punkte reduzieren die Covid-Todesrate um 99,9 Prozent. Und nach Omikron werden die meisten Leute eine Art Immunität aufbauen. Es ist an der Zeit, unser Verhalten zu ändern."