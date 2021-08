Tomas Pueyo wurde 1982 in Nantes, Frankreich, geboren und studierte in Stanford Business Administration. Er war Berater im Silicon Valley und arbeitet für die Online-Lernplattform Course Hero in den USA. Beim diesjährigen Europäischen Forum Alpbach sprach er über die Perspektiven nach Covid.



Das Konzept „The Hammer and the Dance“ sieht kurze, harte Einschnitte durch strikte Corona-Maßnahmen vor, gefolgt von längeren Perioden mit Lockerungen.

20 Millionen Mal wurde Pueyos Artikel „The Hammer and the Dance“ gelesen. Sein erster Artikel „Why you must act now“ 40 Millionen Mal.