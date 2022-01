Epidemiologe: 70 Prozent der Serben werden sich bis April infizieren

Nur wenige werden entdeckt

"Bis Ende März werden 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Omicron-Stamm infiziert worden sein. Dieser weist bisher die meisten Mutationen auf und durchbricht sowohl die nach der Impfung als auch die natürlich erworbene Immunität", wagt der Epidemiologe eine recht düstere Prognose. "Von diesen 70 Prozent werden wir nur einen kleinen Teil aufdecken, der Rest wird herumlaufen und das Virus verbreiten - nachdem die meisten eine völlig asymptomatische Infektion haben werden."



Die Zahl der Neuinfektionen werde laut ihm "höchstwahrscheinlich" noch zwei Wochen lang weiter steigen. Die "Absenkung" der epidemiologischen Kurve dürfte erst in der zweiten Februarhälfte beginnen.



Am Dienstag wurden in Serbien 18.006 neue Coronavirus-Fälle verzeichnet. Das ist ein Rekordwert in dieser Pandemie ist. Getestet wurden - nach dem in Serbien nur Menschen mit Symptomen getestet werden - dabei lediglich 39.740 Personen. Weitere 26 Menschen starben.