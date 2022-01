Nema novog lockdowna, uvedena su nova Omikron-pravila

Das erste EM-Testspiel der österreichischen Handball-Männer gegen die Slowakei am Donnerstag in der Südstadt ist wenige Stunden vor Matchbeginn wegen eines Corona-Falles in den Reihen der Gäste abgesagt worden. Die Durchführung des zweiten Vorbereitungsspieles gegen den EM-Co-Gastgeber am Samstag in Bratislava ist offen, teilte der ÖHB weiters mit.

Israel will seinen Staatsbürgern trotz des weltweiten Omikron-Ausbruchs wieder Reisen in fast alle Länder erlauben. Auch die USA, Großbritannien und die Schweiz sollten wieder von der Liste der "roten" Länder genommen werden, hieß es am Donnerstag in einer Empfehlung des Gesundheitsministeriums. Die Regelung müsse noch von Regierung und Parlament gebilligt werden. Sie solle aber schon in der Nacht in Kraft treten.

Der Einreise-Krimi um den serbischen Tennisstar und Impfskeptiker Novak Djokovic geht weiter: Der Weltranglisten-Erste wird wohl erst am Montag erfahren, ob er eine Woche später bei den Australian Open an den Start gehen darf. Dann soll ein Gericht in Melbourne über den Einspruch von Djokovic gegen den Visum-Entzug durch die australische Grenzbehörde entscheiden.

In Niederösterreich ist eine mit Omikron infizierte Person gestorben. Damit wurde am Donnerstag nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) der erste Todesfall eines an dieser Coronavirus-Variante erkrankten Patienten im Bundesland gemeldet. Nähere Informationen zur verstorbenen Person werden aus Datenschutzgründen nicht bekanntgeben, hieß es auf Nachfrage.

Die Polizei erkannte ihn auf den Videos und nahm ihn dann fest. Die linksliberale Politikerin, die am Montag als Ministerin vereidigt werden soll, ist zur Zeit zu Hause in Quarantäne. Sie erstattete Anzeige. Politiker vieler Parteien reagierten auf den Vorfall empört und voller Abscheu. Der Verdächtige soll nach Medienberichten bereits zuvor wegen der Bedrohung des Gesundheitsministers festgenommen worden sein. Es handelt sich um einen bekannten 29-jährigen Aktivisten gegen die Corona-Maßnahmen aus Amsterdam. Zuvor war in Duizel im Süden des Landes bereits ein 52-Jähriger unter dem Verdacht festgenommen worden, Ministerpräsident Mark Rutte wiederholt mit dem Tode gedroht zu haben. Niederländische Politiker werden seit Beginn der Pandemie nach Angaben der Staatsanwaltschaft regelmäßig bedroht.

Die niederländische Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit einer brennenden Fackel die prominente Politikerin Sigrid Kaag vor ihrer Privatwohnung bedroht hatte. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Den Haag mit. Der Mann hatte am späten Mittwochabend mit einer Gruppe von Menschen vor dem Haus der künftigen Finanzministerin in Den Haag lautstark gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Die Protestaktion war live in den sozialen Netzwerken zu sehen.

Aufgrund einer Empfehlung des Landes Salzburg findet der alpine Frauen-Weltcup-Slalom am 11. Jänner nicht in Flachau statt. Der österreichische Skiverband (ÖSV) sucht laut eigenen Angaben vom Donnerstag nach einem neuen Austragungsort. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenz-Zahlen in Flachau hat sich die Landesregierung gegen die Veranstaltung ausgesprochen.

Eine Gruppe junger Influencer hat mit einer Party auf einem Flug vom kanadischen Montréal in die mexikanische Stadt Cancún Empörung ausgelöst - auch bei der Regierung in Ottawa. Premierminister Justin Trudeau verglich die Feiernden mit Barbaren. Auf in den Online-Netzwerken veröffentlichten Videos war zuvor zu sehen, wie mehrere junge Passagiere im Flugzeug trinken und tanzen, ohne sich an die Corona-Schutzregeln zu halten.

