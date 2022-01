Omikron-Welle: Für Schernhammer ist "Vorsicht sehr angebracht"

Wie schon bisher in der Pandemie gilt es stets eine Überlastung des Gesundheitssystems durch schwer kranke Corona-Patienten zu verhindern. Mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante könnte aber schon zuvor aufgrund der schieren Masse an gleichzeitig Infizierten und isolierten Kontaktpersonen die kritische Infrastruktur mangels Personal an die Grenzen kommen.

Dreifach und auch zweifach Geimpfte etwa haben nach derzeitigem Wissensstand nach wie vor einen deutlichen Schutz vor schweren Verläufen. Aber sie können sich mit Omikron infizieren und auch symptomatisch erkranken.