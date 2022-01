Experte Niki Popper: "Zahlen werden ab Mittwoch stark ansteigen"

Die Talsohle ist jedenfalls schon durchschritten, es wurden heute bereits wieder 3300 Neuinfektionen verzeichnet, obwohl am Montag traditionell weniger Tests aus dem Wochenende in die Statistik fließen. Deswegen ist auch der Anstieg für Popper keineswegs überraschend. Allerdings werde man sich jetzt ansehen müssen, wie sich die Lage in den Spitälern entwickelt: „Sorge macht uns jedenfalls, dass der Stand der Intensivbetten derzeit noch relativ hoch ist.“

Nächster Lockdown?

Man müsse daher sehr genau auf die Dynamik schauen, und die Politik muss entscheiden, ob sie gewisse strengere Maßnahmen setzen will oder nicht. Denn es sei gar nicht so leicht wie stark man die Welle dämpfen muss, um nicht in Probleme zu kommen. „Diese Abwägung, ob es Einschränkung von Kontakten bei der Bevölkerung braucht, muss möglichst transparent gemacht werden.“