Omikron: Warum an dieser Virusvariante niemand vorbei kommt

Mit Blutseren von dreifach Geimpften sowie von geimpften Genesenen ließ sich die Omikronvariante hingegen in vielen Fällen neutralisieren - was auch einen Schutz vor schweren Erkrankungen bedeutet. Deshalb wird nach wie vor davon ausgegangen, dass dreifach Geimpfte in der Regel nicht schwer erkranken. Wie lange dieser Schutz anhält, ist allerdings noch unklar.

Der renommierte US-Mediziner Eric Topol zeigte sich zuletzt auf Twitter optimistisch: Omikron kann viel schwerer als die anderen Varianten eine Covid-Lungenentzündung auslösen. Solche Studienergebnisse mit der Hoffnung auf mildere Krankheitsverläufe lindern zumindest etwas die Sorgen vor der raschen globalen Ausbreitung von Omikron.