Wieso Virologe Drosten über ein Steak und die Verdauung schreibt

Neben vielen positiven Reaktionen ("Einmal mit Christian Drosten kochen!") gab es aber auch kritische Stimmen. Etwa Einwände, dass der Konsum eines Steaks durchaus die Verdauung trainieren könne: "Durch wiederholende Nahrungsaufnahme, z.B. Steak, wird das Verdauungssystem am Laufen gehalten. Essen Sie mal 10 Tage nichts und dann ein 5 Gänge Menü. Viel Spaß", heißt es etwa in einem Kommentar.

Dazu schrieb Drosten: "Das Immunsystem setzt sich in jeder Minute mit Infektionen oder Infektionsversuchen auseinander. Dies wäre in diesem Bild mit "wiederholter Nahrungsaufnahme" vergleichbar. Hier gibt es also keinen Widerspruch."