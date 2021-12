Omikron: Klimek geht von hoher Dunkelziffer aus

Ein großes Fragezeichen sind nach wie vor die Hospitalisierungen: Das Prognosekonsortium geht davon aus, dass die Belagszahlen in den Spitälern ab 6. Jänner wieder steigen - merkt aber an, dass es in diesem Punkt große Unsicherheiten gibt.

Noch viele Fragen offen

Erste Studien zeigen, so Klimek, dass Omikron in sich milder verläuft, und auch die Tatsache, dass es nur noch wenige Menschen gibt, die nicht geimpft und nicht genesen sind. "Es sind aber noch viele Fragen offen", betont Klimek noch einmal.

Mehr Sorge bereitet ihm, dass es größere Ausfälle in der Infrastruktur geben könnte - etwa beim Spitalspersonal. Diese Situation ist in einigen Ländern, darunter Großbritannien, bereits eingetreten: Zu viele Mitarbeiter waren gleichzeitig infiziert oder als Kontaktpersonen in Quarantäne.