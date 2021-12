Omikron: Streng oder locker - ein heikler Balanceakt

In Großbritannien gibt es bereits Engpässe in der Gastronomie, beim Zugverkehr und im Handel, weil zu viele Mitarbeiter infiziert oder als Kontaktpersonen in Quarantäne sind. Sogar Weihnachtsmänner waren um den 24. Dezember knapp.

Deshalb werden Rufe nach einem Kurswechsel laut: Hohe Infektionszahlen seien bald Normalität, heißt es – man dürfe durch strenge Quarantäneregeln aber nicht die Versorgungssicherheit gefährden.