Wie der PCR-Test auch ins Bergdorf kommen soll

Ziel war, den Ist-Stand zu erheben und Verbesserungen zu empfehlen. Was die Experten der Bundesregierung rieten, blieb vorerst geheim. Ihre Schlussfolgerungen dürften aber in den öffentlichen Bericht der Corona-Kommission einfließen. Da mit Generalmajor Rudolf Striedinger ein Offizier an der Spitze von „Gecko“ steht, könnte der Expertise des Heeres in Sachen Logistik bei der weiteren Ausrollung der PCR-Tests künftig eine wichtige Rolle zukommen.

Allerdings erkannten die Länder bereits vor dem Gipfel, dass dringend Nachbesserungen nötig waren, um PCR-Tests auch in ländliche Dörfer ohne städtische Infrastruktur zu bringen. Zudem überschritten Wartezeiten auf Ergebnisse mangels Laborkapazität in Extremfällen zuweilen deren Gültigkeitsdauer.

In der Steiermark etwa ging deshalb Mitte Dezember ein neues Labor einer Gemeinschaft unter Federführung der Tauernkliniken in Betrieb, das pro Woche bis zu 100.000 PCR-Tests analysieren kann. Es entlastet wiederum das Salzburger Labor, das die steirischen Proben bisher bearbeitete. Auch das Burgenland will ein eigenes Labor hochziehen, Details gab es dazu am Montag nicht: Das Land verwies bloß auf eine Pressekonferenz kommende Woche. Kärnten würde eine Kapazität von bis zu 25.000 Gurgeltests wöchentlich schaffen, das Bundesland steht aber vor einem anderen Phänomen: Pro Woche werden laut Krisenstab nur 3.000 bis 4.000 abgegeben. In Niederösterreich ist das ähnlich: Der Rücklauf der zwei Millionen Gurgel-Testkits betrug laut Krisenstab bisher nur elf Prozent.