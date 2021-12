Omikron in Wien bereits dominierende Variante

Die Omikron-Welle rollt an und hat nun einen ersten, traurigen, Meilenstein erreicht. Die neue Corona-Variante ist in Wien bereits die dominierende Variante, wie das Büro von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber dem Standard erklärte. Über die Weihnachtsfeiertage setzte sich Omikron also gegenüber Delta durch. Noch am Dienstag gab es in der Bundeshauptstadt 266 aktive Fälle. Am Sonntag waren es bereits 552 aktuelle Omikron-Infizierte. Eine Steigerung um mehr als 100 Prozent.

Laut Hackers Büro wurde diese Entwicklung im Bereich des "relevanten Infektionsgeschehens" beobachtet. Konkret bedeutet das, dass dabei PCR-Tests gewertet werden, bei denen die Infizierten einen CT-Wert unter 30 aufwiesen - und damit zum Zeitpunkt der Testabgabe noch infektiös waren.

Mehr Infizierte erwartet

Im Büro Hacker rechnet man damit, dass im Lauf der kommenden Tage der Omikron-Anteil noch weiter wachsen wird. Feiertagsbedingt würden die Ergebnisse mit einer Verzögerung von bis zu zwei Tagen eingemeldet werden. Während die Omikron-Variante am Mittwoch vor Weihnachten noch rund um die 40 Prozent am Infektionsgeschehen einnahm, habe sie laut dem Büro des Wiener Gesundheitsstadtrates am Stefanitag die 50 Prozent Marke geknackt.

