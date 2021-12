Omikron-Abwehr: So wird GECKO arbeiten

Das Expertengremium wird mindestens einmal pro Woche zusammenkommen, wenn es die Situation erfordert auch öfter. Die Spitze von GECKO stimmt sich täglich ab.

Die Fachleute sollen die jeweilige Lage analysieren und Handlungsempfehlungen für die Politik aussprechen. Die Entscheidungen werden aber weiterhin auf politischer Ebene getroffen, die Gesundheitsdaten wie bisher im Gesundheitsministerium gesammelt.

Kommunizieren wird GECKO aber aller Voraussicht nach über eine eigene Pressestelle.

Die GECKO-Spitze wird erstmals am Mittwoch beim geplanten Gipfel zwischen Bund, Ländern und Experten dabei sein. Beraten werden soll, wie es in den nächsten zwei bis drei Wochen weitergehen kann. Hauptthema wird dabei freilich sein, wie die Omikron-Variante einzuschätzen ist. Hier sollen am Mittwoch erstmals valide Daten vorliegen, auf deren Basis man das weitere Vorgehen abwägen will.

Auch wie sich die vorhergesagte rasante Ausbreitung der Omikron-Variante auf die kritische Infrastruktur in Österreich auswirken wird, soll besprochen werden.

Als fix gilt, dass die dritte Impfung am besten vor der Virus-Variante schützt. Beim Abwickeln der Impfung soll GECKO die Länder auch operativ unterstützen. Ebenso will sie eine Strategie gegen die Verbreitung von Fake News über die Impfung erarbeiten.