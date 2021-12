Corona: Wie gut ist man mit Booster-Impfung vor Omikron geschützt?

Eine Meta-Analyse von Wissenschaftern aus Südafrika, Australien und Deutschland kam zu dem Ergebnis, dass mit einer Booster-Dosis mit einem mRNA-Impfstoff bei der Omikron-Variante der Schutz vor schweren Erkrankungen wieder auf 98,2 Prozent ansteigt, der Schutz vor einer symptomatischen Infektion auf 86,2 Prozent.

Demgegenüber sinkt der Schutz vor einer Infektion mit nur zwei Impfungen nach sechs Monaten auf 40 Prozent und der Schutz vor schweren Erkrankungen auf 80 Prozent.

Erfolgreiche Booster-Studien aus Israel

Dass die Booster-Impfungen grundsätzlich wirken, zeigen auch Studien aus Israel – allerdings sind diese Daten noch vor dem Auftreten der Omikron-Variante erhoben worden.

In einer Studie wurden wurden zwei Gruppen verglichen (jeweils im Alter von 50 und mehr Jahren): Zweifach-Geimpfte, deren zweite Impfung mit Biontech-Pfizer bereits mindestens fünf Monate zurücklag und Dreifachgeimpfte. Fazit: Das Risiko, an Covid-19 zu sterben, war bei den Geboosterten um 90 Prozent niedriger als bei den Zweifachgeimpften.

In einer weitere israelischen Studie wurden Menschen, die mindestens zwölf Tage zuvor geboostert worden waren, mit Menschen ohne Drittimpfung verglichen. Bei den dreifach Geimpften war die Zahl der bestätigten Infektionen über alle Altersgruppen hinweg in etwa um den Faktor zehn niedriger als bei nur zweifach Geimpften. Schwere Verläufe bei Menschen ab 60 Jahren waren in der Booster-Gruppe um den Faktor 17,9 seltener, Todesfälle gab es um den Faktor 14,7 weniger.