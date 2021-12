Die wichtigsten Erkenntnisse, die bisher bekannt sind und wo es noch mehr Klarheit bedarf, auf einen Blick:

Neue Mutationen

Mutationen liegen in der Natur jedes Virus. Wenn es sich in seinem Wirt vermehrt, treten laufend kleine Kopierfehler auf, die den genetischen Code des Virus verändern – es mutiert. Ab einer gewissen Anzahl von Mutationen im Virus-Genom spricht man von einer neuen Variante. In welche Richtung sich ein Erreger verändert, ist nicht prognostizierbar. Prinzipiell ist es nicht im Sinne des Virus, seinen Wirt zu töten – immerhin sichert dieser ihm den Fortbestand. Weil es aber das Ziel eines Virus ist, größtmögliche Verbreitung zu erreichen, setzen sich Varianten mit höherer Infektiösität durch.

Nach dem Wildtyp, Alpha, Beta, Gamma und Delta wird nun in vielen Ländern die Omikron-Variante dominant. Weitere Mutationen können folgen, nicht alle sind besorgniserregend, viele verlaufen in einer Sackgasse. Manche aber setzen sich aufgrund eines Vorteils, etwa weil sie die Immunabwehr überlisten können, durch. "Besonders günstig für Mutationen sind Patienten mit langer Infektionszeit, also immer dann, wenn das Virus relativ lange in einem Patienten ist und Zeit hat, zu mutieren. Das ist eher bei Ungeimpften, schlecht geschützten Personen, weniger bei Geimpften der Fall", sagt etwa Christoph Neumann-Haefelin, Virologe am Uniklinikum Freiburg. Hohe Durchimpfungsraten sowie rechtzeitig gesetzte Auffrischungsimpfungen wirken dem entgegen. Wann und wo die nächste besorgniserregende Variante auftaucht, ist nicht absehbar. Weltweit werden aber über Genomsequenzierungen laufend Proben analysiert, um sie zu entdecken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft diese als besorgniserregend oder nicht besorgniserregend ein.

Unterschätzte Aerosole

Anfangs ging man davon aus, dass die Ansteckung über Tröpfcheninfektion erfolgt, also dann, wenn man angeniest oder angehustet wird. Es zeigte sich jedoch, dass die Übertragung vor allem über Aerosole passiert. Das sind kleine in der Luft freischwebende Teilchen, die wir auch ausatmen. Atmen infizierte Personen aus, haften die Viruspartikel auch an den ebenfalls ausgeatmeten Aerosolen. Sie reichern sich in Räumen an und zwar über Stunden, wenn nicht gelüftet wird. "Je lauter man spricht oder je mehr man singt oder Sport betreibt, desto mehr Atemaktivität besteht, desto höher ist die Anzahl der ausgeatmeten Partikel", erklärt Aerosolforscherin Bernadett Weinzierl von der Uni Wien.