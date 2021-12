Novavax: Wann kommt der Protein-Impfstoff nach Österreich?

Wie hoch ist die Wirksamkeit?

In einer Studie in den USA und in Mexiko mit insgesamt knapp 30.000 Teilnehmern betrug die Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen 90,4 Prozent. Das Vakzin schützte zudem zu 100 Prozent vor schweren und sehr schweren Krankheitsverläufen. Allerdings stammen diese Daten noch aus einem Zeitraum, in dem die Alpha-Variante dominant war. „Grundsätzlich ist das ein sehr guter Impfstoff, die Wirksamkeit ist nach den bisherigen Daten vergleichbar mit jenen der mRNA-Impfstoffe, die Menge der gebildeten neutralisierenden Antikörper ist sehr hoch“, sagt Krammer.

Und der Schutz vor der Omikron-Variante?

Das überprüft Novavax gerade in Labortests, mit Ergebnissen wird in den kommenden Wochen gerechnet. Falls notwendig, könnte der US-Konzern bereits im Jänner mit der Herstellung eines angepassten Vakzins beginnen.