EU entscheidet heute über Novavax: Was kann der Proteinimpfstoff?

Nuvaxovid bzw. NVX-CoV2373: So heißt der Covid-19-Impfstoff des US-amerikanischen Herstellers Novavax, über den am Montag eine Kommission der EU-Arzneimittelbehörde EMA beraten wird und der noch heuer in der EU zugelassen werden könnte.

Die Marktzulassung in der EU hatte der US-Konzern am 17. November beantragt. In der Öffentlichkeit wird Nuvaxovid oft als Totimpfstoff bezeichnet, obwohl er nicht der klassischen Definition eines solchen entspricht. Viele Experten sprechen lieber von einem "rekombinanten Proteinimpfstoff".

Warum warten viele Ungeimpfte auf die Zulassung dieses Impfstoffes? Was der Impfstoff tatsächlich kann und wie er funktioniert.