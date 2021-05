Ziffern und Buchstaben

Am Beginn einer Impfstoff- oder Medikamentenentwicklung steht immer eine Ziffern-Kombination, die auch im Zulassungsverfahren genannt wird – etwa BNT162b2 bei Biontech/Pfizer. Doch diese Bezeichnungen sind „in der Regel lang und kompliziert – also unpraktikabel“. Daher können die Hersteller bei der WHO (zuständig für Wirkstoffnamen) und den jeweiligen Zulassungsbehörden (zuständig für Handelsnamen eines Medikaments) Vorschläge einreichen.

Festgelegt wird er dann endgültig mit der Zulassung. „Es gibt es eine Reihe von Namensregeln, die dabei zu beachten sind, etwa die Endung“, erklärt Tieben. Der Wirkstoff des Biontech/Pfizer-Impfstoffs heißt übrigens „Tozinameran“. Die Endung -meran weise auf einen mRNA-Impfstoff hin.

Handelsnamen

Im Gegensatz dazu kann der Handelsname eines Medikaments ein (markengeschützter) Fantasiename (z. B. Aspirin) oder der Wirkstoffname plus die Bezeichnung des Zulassungsinhabers (z. B. Acetylsalicysäure Bayer) sein. „Es kommt darauf an, dass keine Verwechslungsgefahr mit bereits vorhandenen Arzneimitteln besteht.“ Auch Werbebotschaften im Namen sind nicht zulässig. „Superaspirin“ wird man also nirgends auf der Welt als Bezeichnung eines Medikaments finden. Ebenso sollte der Name auch gut ausgesprochen werden können und einprägsam sein. Die Behörden sind durchaus wählerisch: „Laut unseren Informationen aus der Industrie werden rund 50 Prozent der beantragten Namen abgelehnt“, sagt Tieben.

Im Fall von Comirnaty veröffentlichte Biontech, wie sich der Name zusammensetzt. Er vereine die Wörter Covid-19, mRNA Community (engl. Gemeinschaft) und Immunity (engl. Immunität). Die Bezeichnung soll ein Hinweis auf die erste Zulassung eines Impfstoffs auf Basis von Messenger-RNA sein. Aber auch die „gemeinschaftlichen Bemühungen“ für die Zulassung habe man würdigen wollen.