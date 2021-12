Gegen Omikron helfen nur drei Stiche: Was Sie jetzt wissen müssen

Die derzeitigen Daten beziehen sich hauptsächlich auf die Antikörper. Aber unser Abwehrsystem hat doch auch andere Verteidigungslinien?

"Es gibt mehrere Sicherheitsnetze", schreibt Krammer. Einerseits könne es neutralisierende Antikörper geben, die nicht nachgewiesen werden könnte, aber auch weniger gut wirksame Antikörper könnten eine schützende Rolle spielen und unter anderem eine Schutzwirkung der zellulären Bestandsteile Bestandteile des Immunsystems, wie B- und vor allem T-Zellen.

"Die Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf die T-Zell-Reaktion auf eine Infektion mit Omikron zu, die für die Schwere des Krankheitsverlaufs mitentscheidend sind", betont auch die Virologin Ciesek. "Da es noch andere Komponenten des Immunsystems (als Antikörper, Anm.) gibt, bin ich trotzdem optimistisch, dass durch die Immunität eine gute Schutzwirkung vor schweren Verläufen bestehen bleibt."

Wie entwickelt sich die Situation in Südafrika und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?

Die internationale Wissenschaftsgemeinde beobachtet die epidemiologische Situation in Südafrika genau. Die neue Variante wurde Anfang November mittels Gen-Analysen in der Region zum ersten Mal entdeckt. Ob Omikron tatsächlich dort zuallererst aufgetreten ist, ist unklar. Klar scheint hingegen, dass sich die Variante rasant ausbreitet und die bisher in Südafrika vorherrschende Delta-Variante binnen kürzester Zeit verdrängt hat.

Auch in anderen Ländern, wo Omikron bereits vermehrt aufgetreten ist, scheint sich die Variante schnell durchzusetzen. "In Südafrika war vor einem Monat noch die Delta-Variante dominant, ein Monat später sind 75 Prozent bereits auf die Omikron-Variante zurückzuführen", erklärte Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien am Mittwoch in der ORF-Sendung "ZiB 2". Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in Dänemark, dort hat sich die Zahl der Neuinfektionen mit Omikron – wenn auch auf niedrigem Niveau – binnen zwei Tagen verdreifacht. "Das kann auch durch Cluster getrieben sein, aber es zeigt sich, dass sich Omikron wohl schnell durchsetzen wird und auch infektiöser ist."

Unter Umständen könnten außerdem Kinder von der neuen Variante stärker betroffen sein. Das legen erste Daten aus dem südlichen Afrika nahe. Schernhammer: "Dort hat man gesehen, dass ein Drittel der hospitalisierten Patienten Kinder unter zehn Jahren sind. Ob das bei uns auch so sein wird, wissen wir nicht."

Zu Beginn hieß es, dass Omikron mildere Krankheitsverläufe hervorrufen könnte als vorherige Varianten – ein Hoffnungsschimmer. Vonseiten südafrikanischer Forscherinnen und Forschern wurde jedoch stets betont, dass diese Entwicklung auch mit dem geringeren Durchschnittsalter der Bevölkerung in der Region zusammenhängen könnte. Außerdem müsse man abwarten, inwiefern sich der Zustand der Infizierten im Laufe der Zeit verschlechtert. Inzwischen steigt die Zahl der Einweisungen in die Spitäler tatsächlich an. Virologe Krammer geht deshalb mittlerweile davon aus, "dass die Variante genauso gefährlich ist wie alle anderen".

Laut Watzl ist das noch nicht in Stein gemeißelt: "Was aktuell noch fehlt, sind Daten dazu, ob eine Omikron-Durchbruchsinfektion auch mehr schwere Verläufe verursacht. Oder anders gesagt: Ob der Impfschutz vor schwerer Erkrankung bei Omikron noch hoch ist. Da dieser Schutz nicht nur auf den Antikörpern beruht, gehe ich aktuell davon aus, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung auch bei Omikron noch vergleichsweise hoch ist. Das könnte auch erklären, warum man in Südafrika eher milde Verläufe sieht. Es stecken sich Personen mit Immunschutz an, die noch gut vor einer schweren Erkrankung geschützt sind."

Wird es neue, adaptierte Corona-Impfstoffe brauchen?

Viele Meldungen zu Omikron beruhen momentan nur auf vorläufigem Wissen. Die Impfstoff-Hersteller haben dennoch bereits damit begonnen, ihre Vakzine an die neue Variante und ihre Mutationen anzupassen.

Biontech/Pfizer arbeitet schon jetzt vorbeugend an einem Impfstoff-Update von Comirnaty, um keine Zeit zu verlieren. Erste Chargen von 25 bis 50 Millionen Dosen des veränderten Vakzins könnten innerhalb von 100 Tagen ausgeliefert werden, hieß es. Auch Moderna hat den Startschuss für die Überarbeitung von Spikevax gegeben. Man brauche aber Zeit, sagte Stéphane Bancel gegenüber der Financial Times. Im Laufe des kommenden Jahres könne Moderna zwei bis drei Milliarden Dosen herstellen. Im selben Atemzug warnte Bancel davor, die gesamte Produktion auf Omikron auszurichten, während noch andere Varianten grassieren.

Voraussetzung dafür, dass die neuen Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna verimpft werden können, ist eine Zulassung der EMA. Sie sieht die Pharma-Konzerne in der Pflicht, rasch variantenspezifische Impfstoffe zu entwickeln, die dann bei Bedarf innerhalb von drei bis vier Monaten Impfstoffe genehmigt werden könnten.

Unterdessen mahnen Expertinnen und Experten dazu, weder mit Erst- noch mit Auffrischungsstichen auf neue Präparate zu warten. In Österreich herrsche nach wie vor die Delta-Variante vor, gegen diese würden existierende Vakzine sehr gut schützen, bekräftigte etwa Epidemiologin Schernhammer. "Da diese angepassten Impfstoffe frühestens nächstes Jahr im Februar oder März kommen werden, sollte man aber jetzt nicht darauf warten, sondern sich jetzt impfen oder boostern lassen", unterstreicht Immunologe Watzl. Ähnlich Virologe Drosten: "Neue Impfstoffe erst nach der Winterwelle. Nicht warten, sondern boostern."

"Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es in einer geimpften Bevölkerung einen Neustart der Pandemie wie im letzten Jahr geben wird", gab zudem Andrew Pollard, Immunologe und Entwickler des Astra Zeneca-Impfstoffs gegen Covid-19 von der Universität Oxford, in einem BBC-Interview zu Protokoll.

Virologe Timm weist darauf hin, dass bei der Anpassung der Impfstoffe überlegt werden sollte, "ob das Spike-Protein als Zielantigen ausreichend ist oder, ob die Immunität durch Hinzunahme weiterer Virusproteine breiter aufgestellt werden kann".

Dafür, Impfstoffe anzupassen, spricht sich Immunologe Watzl aus: "Meiner Meinung nach wird es notwendig sein, die Impfstoffe anzupassen. Ein Booster mit einem angepassten Impfstoff würde genau die Gedächtniszellen stimulieren, die Antikörper produzieren, die auch Omikron neutralisieren können. Daher würde in Booster mit einem angepassten Impfstoff sicherlich auch einen guten Schutz gegen Omikron vermitteln."

Werden bereits entwickelte Antikörper-Therapien wegen Omikron jetzt wirkungslos?

Sie gelten als einer der größten therapeutischen Hoffnungsträger im Kampf gegen Covid-19: monoklonale Antikörper-Cocktails. Monoklonale Antikörper werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen. Monoklonal bedeutet, dass die eingesetzten Antikörper alle gleich sind und das Virus an einem fest definierten Ziel angreifen.

Erst Ende September hatte die WHO die Arznei Ronapreve als erste dritten Behandlungsansatz auf die Liste empfohlener Covid-19-Therapien gesetzt. Das Kombi-Präparat aus den Antikörper-Cocktails Casirivimab und Imdevimab wird Risikopatienten in einer Frühphase der Erkrankung vorbeugend verabreicht. Basis für die Empfehlung waren Daten aus dem British Medical Journal. Demnach verkürzt das Präparat der US-Firma Regeneron und des Schweizer Unternehmens Roche Krankenhausaufenthalte um vier Tage.

Nun befürchtet Regeneron, dass Omikron diese Erfolge zunichtemachen könnte: Casirivimab und Imdevimab binden an bestimmten Stellen auf dem Spikeprotein von SARS-CoV-2. Genau dort weist Omikron eine Vielzahl an 15 Mutationen auf, was dazu führen könnte, dass die künstlich hergestellten Antikörper das Spikeprotein nicht mehr erkennen. Für die Behandlung von SARS-CoV-2 wären sie dann wertlos. Virologin Ciesek formuliert es auf Basis ihrer Untersuchungen auf Twitter ähnlich drastisch: "Die monoklonalen AK (Antikörper, Anm.) Imdevimab und Casirivimab sind – wie erwartet – bei Omikron wirkungslos."

Timm schätzt die Lage derzeit so ein: "Die ersten Ergebnisse zu der Wirksamkeit von Antikörpern gegen Omikron bestätigen leider unsere Befürchtungen bezüglich des sogenannten Immune Escapes. Demnach ist die Wirkung von monoklonalen Antikörpern für den therapeutischen oder prophylaktischen Einsatz und auch von Antikörpern nach Impfung gegen Omikron drastisch reduziert."

Doch es gibt durchaus auch erbauliche Neuigkeiten: So soll das Antikörper-Präparat Covid-19-Präparat Xevudy, das den Antikörper Sotrovimab enthält, ersten Erkenntnissen zufolge alle getesteten besorgniserregenden Varianten, einschließlich der Schlüsselmutationen von Omikron, neutralisieren. Das gab die Firma Glaxo-Smith-Kline, die Sotrovimab gemeinsam mit Vir Biotechnology entwickelt hat, zumindest in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt. Die ersten Daten müssten nun noch in weiteren Tests bestätigt werden. Bis Ende des Jahres sollen belastbare Befunde geben. Sotrovimab wurde nach den USA, Australien, Saudi-Arabien und Japan jetzt auch in Großbritannien zugelassen. Das Hersteller-Gespann hat vor Kurzem bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) einen Antrag auf Zulassung eingereicht. Zum Einsatz kommen soll Xevudy zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf.