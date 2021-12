Experten pessimistisch wegen Omikron: "Die Fahnen sind auf Rot"

Ungeschützte bieten Raum für Mutationen

Insbesondere Menschen, deren Immunsystem beeinträchtigt ist oder die etwa immunsupprimierende Medikamente nehmen, sollten geboostert werden. Generell bieten Menschen, die ungeschützt sind, dem Virus die Möglichkeit zur Mutation. "Besonders günstig für Mutationen sind Patienten mit langer Infektionszeit, also immer dann, wenn das Virus relativ lange in einem Patienten ist und Zeit hat, zu mutieren. Das ist eher bei Ungeimpften, schlecht geschützten Personen, weniger bei Geimpften der Fall", so Neumann-Haefelin.

Dass Omikron sich so schnell ausbreiten kann, ist auch für die Expertinnen und Experten überraschend. Im Vergleich zu Delta verdoppelt sich die Zahl der Neuinfektionen drei- bis viermal schneller. "Das sind Zeitskalen, die wir bisher nicht hatten. Nach allen Erkenntnissen aus Modellierungsstudien wird es in Deutschland so kommen wie in Dänemark und Grobritannien. Es ist aber schwierig zu schätzen, wann es losgeht", betonte Dirk Brockmann, Leiter der Projektgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten des Robert Koch-Instituts in Berlin.

Berechnungen zeigen, dass es trotz Maßnahmen in Großbritannien bald zu 400.000 bis 700.000 Neuinfektionen pro Tag kommen werde. "In Großbritannien wird damit gerechnet, dass sich zwischen 30 und 40 Millionen Menschen zwischen Dezember und April infizieren werden. Das kann man auf Deutschland übersetzen, es wäre ein Wunder, wenn das in Deutschland nicht so ist", sagte Brockmann.

Vieles deute darauf hin, dass Omikron ansteckender ist als Delta. Dass es der Immunantwort entkommen kann, trage zwar zur hohen Verdopplungsrate bei, sei aber nicht der Grund dafür. Brockmann: "Es spricht alles dafür, dass Omikron leichter übertragbar ist."

Nicht mehr zu stoppen

Alle drei Experten betonen, dass Omikron nicht mehr zu stoppen sei, es müsse aber alles getan werden, um die Verbreitung zu verlangsamen. „Ich bin relativ pessimistisch, dass man Omikron mit Maßnahmen so brechen kann wie die erste Welle. Die Hoffnung besteht darin, die Dynamik zu entschleunigen, wie auch die WHO gestern geraten hat“, so Brockmann. Es brauche einen Notfallplan, der vom Worst Case Szenario ausgehe. „Wenn man nicht weiß, was die Sterberate ist, muss man davon ausgehen, dass sie schlecht ist. Am Ende hat man dann vielleicht zu viel getan. Aber wofür ich mich fürchte ist, dass durch Omikron eine Kaskade von Events eintritt, die wir derzeit noch gar nicht annehmen.“

Brockmann bezieht sich dabei etwa auf Erkrankungen von Krankenhauspersonal, wodurch das Gesundheitssystem zusammenfallen könnte. „Ich bin außerordentlich besorgt, weil wir es mit einer Variante zu tun haben, die schnell die Dynamik übernimmt, die hoch ansteckend ist. Ein Element, das alle Wissenschafterinnen und Wissenschafter betonen ist, dass man schnell und früh reagieren muss“, so Brockmann.

Ciesek appelliert neben der Politik auch an jeden Einzelnen, zu überlegen, welche Kontakte wirklich notwendig seien. „Ich habe das Gefühl, dass keiner mehr Lust auf Pandemie hat, das geht uns nicht anders. Ich kann nur alle bitten, dass sie prüfen, ob sie wirklich alle Kontakte haben müssen oder ob man verzichten kann bis nächstes Frühjahr“, so Ciesek.