Rasante Ausbreitung in Norwegen: Wo Omikron schon sein wahres Gesicht zeigt

Omikron ändert die Regeln in der Pandemie – auch in Norwegen.

Weil sich die neue, stark mutierte und wohl deutlich ansteckendere Corona-Variante in dem nordischen Land momentan rasant ausbreitet, musste sich Premierminister Jonas Gahr Stoere nun mit schlechten Nachrichten an die Bevölkerung richten. "Jetzt ist es ernst", sagte er im Rahmen einer Pressekonferenz. Man müsse nun "schnell und erneut agieren".

Ab sofort darf Alkohol in ganz Norwegen nicht mehr ausgeschenkt werden. Die Maßnahme, die den Konsum von Hochprozentigem in Restaurants Bars und Hotels verbietet, wird voraussichtliche für vier Wochen gelten. Auch Fitnesscenter und Schwimmbäder werden großteils geschlossen, in Schulen gelten zudem wieder strengere Vorsichtsmaßnahmen.

Strengere Regeln sind auch für öffentliche Veranstaltungen, in der Kulturbranche und im Freizeitbereich beschlossene Sache. Die Maske muss von den Norwegerinnen und Norwegern wieder vermehrt getragen werden, zu Homeoffice wird – überall, wo es möglich ist – dringend geraten. Universitäten und Berufsschulen stellen wieder auf Distance Learning um.