Grippe trifft auf Corona

Nachdem die Grippe in Österreich und Europa aufgrund von Reise- und Kontaktbeschränkungen im vergangenen Winter quasi nicht zirkulierte, blicken Expertinnen und Expertinnen heuer mit größerer Sorge auf die Influenza-Saison.

"Vergangenes Jahr wurden sämtliche Viren, die sonst die Nasen unserer Kinder und auch unsere eigenen heimsuchen, zurückgedrängt", schickt Monika Redlberger-Fritz, Leiterin des Nationalen Referenzlabors für die Erfassung und Überwachung von Influenza-Virusinfektionen und Mitglied des Nationalen Impfgremiums, voraus.

"Heuer zeigt sich mit Blick auf die Influenza schon jetzt ein anderes Bild."

So grassiere das Grippevirus bereits in weiten Teilen Russlands, auch in Schweden gebe es regionale Ausbrüche, ebenso wie in Deutschland, Frankreich und Portugal. Schon jetzt müssten deswegen einige Dutzend Menschen intensivmedizinisch behandelt werden, Kinder bis vier Jahre seien hier stark betroffen.

"Die Grippe ist ein reisendes Virus. Es ist anzunehmen, dass es in Kürze nach Österreich eingeschleppt wird. Da bahnt sich etwas an." Wann und in welchem Ausmaß die Grippe-Saison hierzulande aufschlagen werde, sei noch nicht prognostizierbar.

Laut Redlberger-Fritz werde man im heurigen Winter jedenfalls erstmals damit konfrontiert, dass die Grippe und das Coronavirus gleichzeitig zirkulieren. "Das bedeutet, dass das Risiko für Doppelansteckungen, von denen wir erwarten, dass sie besonders schwer verlaufen, steigt."

Weil das menschliche Immunsystem mit der Bekämpfung beider Erreger überfordert sei, "kann es zu einer massiven Entzündungsreaktion kommen".

Die gute Nachricht: Sowohl gegen die Grippe als auch gegen Covid-19 steht eine wirksame Prophylaxe zur Verfügung. Erwachsene und Kinder ab sechs Monaten seien gut beraten, sich beide Impfungen abzuholen, sagt Redlberger-Fritz. Die Vakzine können gleichzeitig verabreicht werden. "Man kann natürlich pragmatisch agieren und etwaige harmlose Impf-Reaktionen abwarten und einige Tage später den zweiten Stich setzen."

Kleinere Kinder unter fünf Jahren gegen die Grippe impfen zu lassen sei auch deshalb wichtig, weil für diese Altersgruppe noch kein Covid-Impfstoff zugelassen ist, bekräftigt Paulke-Korinek: "Hier sind die Studien noch nicht weit genug fortgeschritten. Man weiß noch zu wenig über die genaue Dosierung und Verträglichkeit. Umso wichtiger ist es, dass sich das Umfeld von kleineren Kindern gegen Corona impfen lässt."

Schutzwirkung in Omikron-Zeiten

Unklar ist aktuell, welcher Zeitabstand für die Booster-Impfung bei Kindern und Jugendlichen vonseiten des Nationalen Impfgremiums empfohlen werden wird. Paulke-Korinek: "Wir sind hier in intensiven Diskussionen, denen ich nicht vorgreifen möchte." Wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in einer Pressekonferenz am Dienstag informierte, wird das Nationale Impfgremium wohl am Mittwoch die dritte Teilimpfung ab zwölf Jahren empfehlen. Der Booster-Shot soll auch in dieser Altersgruppe vier Monate nach der zweiten Impfung gegeben werden.

Genesenen Kindern und Jugendlichen könne die Impfung laut Paulke-Korinek ab vier Wochen nach dem positiven PCR-Test verabreicht werden.

Laut neuesten Untersuchungen reichen zwei Dosen nicht aus, um die Omikron-Variante zuverlässig abzuwehren. Sind Kinder und Jugendliche ohne Booster noch ausreichend vor Omikron geschützt? Dazu gibt es momentan noch keine aussagekräftigen Daten, sagt Redlberger-Fritz.

"Kinder haben in der Regel nach der Zweitimpfung sehr hohe Antikörperspiegel, weswegen wir davon ausgehen, dass sie vergleichbar gut vor Omikron geschützt sind – wie Erwachsene mit drei Stichen. Wann die Antikörper-Spiegel bei ihnen abfallen, ist noch nicht ausreichend erforscht."