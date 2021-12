Omikron: Drei gute und drei schlechte Nachrichten

Milder Verlauf: Alle gemeldeten Infektionen, für die Informationen zum Schweregrad vorliegen, verliefen laut ECDC entweder asymptomatisch oder mild. Bisher wurden in der EU keine Todesfälle in Zusammenhang mit Omikron gemeldet (in Großbritannien ist einem Medienbericht zufolge allerdings erstmals ein Covid-19-Patient an einer Infektion mit der neuen Corona-Variante Omikron gestorben), wobei die Zahl der bestätigten Fälle noch zu gering ist, um langfristige Schlüsse zu ziehen. Das deckt sich auch mit Daten außerhalb der EU, etwa aus Südafrika oder Großbritannien. Einige Experten vermuten, dass der Impffortschritt in den Ländern, in denen Omikron aufgetreten ist, für die bisher überwiegend als mild gemeldeten Verläufe sorgt. "Um es klar zu sagen: Derzeit liegen keine überzeugenden Daten vor, dass die milden Verläufe durch die neue Variante selbst verursacht werden. Corona ist kein Schnupfen. Wer nicht immun ist, bleibt weiterhin gefährdet", schreibt der Molekularbiologe Ullrich Elling auf Twitter.