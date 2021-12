Dass Österreich mit dem heutigen Montag, zumindest in manchen Teilen des Landes, wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren kann, liegt an den nun niedrigen Neuinfektionszahlen. Die 7-Tage-Inzidenz ist gesunken und wird wohl auch in den nächsten Tagen noch weiter sinken. Allerdings scheint es so, als ob die nächste Welle und damit weitere Probleme nicht lange auf sich warten lassen.

Zumindest, wenn man dem Molekularbiologen Andreas Bergthaler glauben mag. "Wir haben es jetzt mit einem neuen Gegner zu tun", sagte Bergthaler im Ö1-Morgenjournal. Dieser neue Gegner ist die Omikron-Variante. Wie Bergthaler erklärt, zeigen Daten aus anderen Ländern, dass die neue Corona-Variante auf dem Vormarsch ist: "In London sind bereits 30 Prozent aller Neuinfektionen mit dieser Variante. In England geht man überhaupt davon aus, dass Omikron am Ende der Woche die dominierende Variante ist. Also bei mehr als 50 Prozent der Neuinfektionen vorkommen wird."