Eine theoretische Regel, die praktisch so gut wie gar nicht kontrolliert werden kann, ist aus der Praxis zu hören. „Für Einkaufszentren machen 2-G-Kontrollen beim Eingang keinen Sinn“, erläutert Christoph Andexlinger, Chef der Spar European Shoppingcenter (SES). In den Einkaufszentren gibt es schließlich auch Apotheken, Lebensmittelgeschäfte oder Post-Stellen, die auch von Ungeimpften aufgesucht werden dürfen. „Wir können ja am Eingang nicht kontrollieren, wer wohin gehen will“, sagt der Shopping-Center-Manager, zu dessen Gruppe 17 Häuser in Österreich gehören (vom Atrio in Villach über den Europapark in Salzburg bis zum Q19 oder Gerngross in Wien).